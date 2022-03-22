MLB》國民將退休齊默曼11號球衣 儀式日期曾讓台灣球迷心碎

國民將退休齊默曼11號球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「國民先生」齊默曼（Ryan Zimmerman）在上月宣布退休，結束長達17年、16個賽季的球員生涯，球團於今日正式宣布將會退休他的11號球衣，然而退休儀式的選定日雖對齊默曼極具意義，但對台灣球迷來說卻是沉痛的日期。

國民老闆勒納（Mark Lerner）今日宣布球團將在6月17、18日舉行「齊默曼週末」的活動，而18日將會正式進行齊默曼的11號球衣退休儀式。

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6月18日對齊默曼別具意義，16年前、2006年的6月18日是齊默曼敲出生涯第一支再見全壘打的日子，而這天也令台灣球迷心碎，當時挨轟的苦主正是台灣好手王建民，該場比賽王建民主投8.1局失3分吞敗，下場後甚至怒摔手套表達憤怒。

齊默曼生涯一共敲出11發再見轟，根據《ESPN》紀錄指出，大聯盟百年歷史以來僅有10人於生涯累積11發以上的再見轟，其中有8人已經進入名人堂，齊默曼與普侯斯（Albert Pujols）是唯二擁有這項紀錄且仍在上季出賽的球員。

2005年國民隊剛從蒙特婁搬來華盛頓，當時選秀會上第1輪第4順位將齊默曼選進，而齊默曼僅僅花短短2隔月時間就登上大聯盟，且一打就是17年（16個賽季，因肺炎缺席2020年），他也成為隊史諸多紀錄的保持人，包含出賽場次（1799）、得分（963）、安打（1846）、壘打數（3159）、二壘安打（417）、全壘打（284）與打點（1061）皆是隊史第一人。

Forever Mr. National.



The Nationals will retire Ryan Zimmerman's No. 11 on June 18, Mark Lerner announced on MASN. pic.twitter.com/VNjzm9Dtdn — Nationals on MASN （@masnNationals） March 21, 2022

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