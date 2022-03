MLB》國民將退休齊默曼11號球衣 儀式日期曾讓台灣球迷心碎

國民將退休齊默曼11號球衣。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「國民先生」齊默曼(Ryan Zimmerman)在上月宣布退休,結束長達17年、16個賽季的球員生涯,球團於今日正式宣布將會退休他的11號球衣,然而退休儀式的選定日雖對齊默曼極具意義,但對台灣球迷來說卻是沉痛的日期。

國民老闆勒納(Mark Lerner)今日宣布球團將在6月17、18日舉行「齊默曼週末」的活動,而18日將會正式進行齊默曼的11號球衣退休儀式。

6月18日對齊默曼別具意義,16年前、2006年的6月18日是齊默曼敲出生涯第一支再見全壘打的日子,而這天也令台灣球迷心碎,當時挨轟的苦主正是台灣好手王建民,該場比賽王建民主投8.1局失3分吞敗,下場後甚至怒摔手套表達憤怒。

齊默曼生涯一共敲出11發再見轟,根據《ESPN》紀錄指出,大聯盟百年歷史以來僅有10人於生涯累積11發以上的再見轟,其中有8人已經進入名人堂,齊默曼與普侯斯(Albert Pujols)是唯二擁有這項紀錄且仍在上季出賽的球員。

2005年國民隊剛從蒙特婁搬來華盛頓,當時選秀會上第1輪第4順位將齊默曼選進,而齊默曼僅僅花短短2隔月時間就登上大聯盟,且一打就是17年(16個賽季,因肺炎缺席2020年),他也成為隊史諸多紀錄的保持人,包含出賽場次(1799)、得分(963)、安打(1846)、壘打數(3159)、二壘安打(417)、全壘打(284)與打點(1061)皆是隊史第一人。

