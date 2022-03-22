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MLB》「少數願給他2年約的球隊」簡森為什麼最終還是離開道奇？

2022/03/22 09:33

簡森。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇終結者簡森（Kenley Jansen）今年轉戰勇士，事實上他與衛冕軍不是毫無淵源，而離開老東家的關鍵也與後者簽下佛里曼（Freddie Freeman）有關。

《洛杉磯時報》今指出，來自荷屬庫拉索群島的簡森，從小就是勇士球迷，將斧頭幫1990年代王朝一壘手麥葛里夫（Fred McGriff）視為偶像，同鄉前輩瓊斯（Andruw Jones）當然也是他的楷模。1999年，簡森的哥哥阿德利（Ardley Jansen）與勇士簽約，他開始每年造訪這支球隊的春訓基地。

不過簡森並未跟隨哥哥腳步，5年後他與道奇簽約，這位勇士迷在西岸豪門勁旅經歷「棄捕從投」、一步一步成為球隊守護神，從2004年加盟至今，有一半的人生都在道奇度過，因此冬天恢復自由身後，首選當然也是回鍋。

報導提到，簡森整個冬天都在尋求3年約，但沒有任何球隊願意給出這個長度，道奇是少數有意願給出2年約的球隊，但情況在佛里曼以6年1.62億美元加盟後變得複雜，因為道奇表明必須先削減整體薪資、避免連兩年超過奢侈稅門檻，才有餘裕與簡森談約。

此時勇士一方則開出1年1600萬美元的價碼，消息來源透露，球團只給簡森幾個小時考慮，「如果沒有在期限內答應，他們就會找其他人選了。」

三年約的美夢既然已經破滅，該冒著風險繼續等道奇、還是先拿下勇士1600萬美元的保障，簡森選擇了後者，做出決定後他與棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）通了電話，簡森稱對話雖然傷感，但雙方之間毫無任何芥蒂。

「我與道奇簽約的時候是個來自庫拉索的孩子，」簡森對於老東家感念說道，「他們教會我如何成為一個男人、好的父親、很棒的丈夫，這就是這支球隊特別的地方，而且我們一起實現奪冠的目標，感覺真的很棒。」

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