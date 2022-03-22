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MLB》三壘防守表現不俗 洛磯內野工具人獲6年7000萬續約

2022/03/22 09:58

麥馬翰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體今日報導，洛磯與27歲內野工具人麥馬翰（Ryan McMahon）達成共識，以6年、價值7000萬美元續約，防守位置的安排上也預期將繼續以三壘為主，日前迎來的「新山神」布萊恩（Kris Bryant）則會擺在外野。

洛磯球團今日宣布與內野工具人麥馬翰達成協議續約6年，而根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的消息，這筆延長合約價值7000萬美元（約新台幣20億）。

消息指出麥馬翰在2022至2024間的任一球季MVP票選名列前5，即可在2025球季後選擇跳脫合約，2025球季名列前5可在2026球季後跳脫，關於合約細節，2022年500萬美元，2023年900萬美元，2024、2025年1200萬美元，2026、2027年1600萬元。

麥馬翰2017年登上大聯盟，在洛磯的五個球季可守一、二、三壘，2019年第一個較完整的球季他大多時間守二壘，去年球季則是因為艾倫納多（Nolan Arenado）轉戰紅雀大多時間轉守三壘，但儘管如此他也展現不俗防守表現，鎮守三壘113場僅發生5次失誤，並入圍金手套。

進攻端方面，麥馬翰去年151場比賽繳0.254/.331/.449打擊三圍，另有23轟。據悉雖然洛磯日前以7年1.82億美元（約新台幣51.7億）鉅約網羅「老大」布萊恩，不過預期麥馬翰仍會是先發三壘手，布萊恩則主要鎮守左外野。

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