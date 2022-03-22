NBA》全力詹來了！詹皇拚老命拯救湖人 轟38分大三元宰騎士

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨日休兵，但因鵜鶘贏球，跌至西部第10，附加賽浮現危機，今日作客騎士，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）燃燒小宇宙，繳出38分、11籃板、12助攻大三元，幫助球隊以131：120擊敗騎士，避免2連敗。

騎士首節曾取得14分領先，紫金大軍次節吹起反攻號角，單節猛灌39分，半場結束反倒以67：62領先，詹姆斯半場砍下21分。

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易籃後，湖人依舊保持一兩個球權的差距，第三節後段騎士展開反撲，打出11：6攻勢扭轉局面，帶著1分領先進入末節。

詹姆斯（左）。（美聯社）

決勝節，詹姆斯再度跳出來拯救湖人，他單節轟下13分，率隊要回領先優勢，加上S.強森（Stanley Johnson）也加入戰局，單節12分挹注，讓騎士無力回天吞下敗仗。

37歲的詹姆斯寶刀未老，今日上場40分36秒，繳出38分、11籃板、12助攻大三元成績，魏斯布魯克（Russell Westbrook）20分、11助攻，正負值為全隊最高+23，奧古斯丁（D.J. Augustin）全場7投7中、轟進6顆三分彈，替補出發進帳20分。

騎士方面，有6人得分上雙，葛蘭德（Darius Garland）29分、17助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）18分、9籃板。

奧古斯丁。（法新社）

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