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MLB》張育成熱身賽手感火燙 官網預測開季定位

2022/03/22 10:23

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手張育成熱身賽手感火燙，大聯盟官網今撰文預測守護者開季各個位置人選，認為張育成將競爭工具人角色。

張育成過往春訓都有讓人印象深刻的表現，今年也是前兩戰都敲安，昨還轟出本季熱身賽首轟，持續以長打火力爭取教練團青睞。

大聯盟官網記者貝爾（Mandy Bell）今撰文分析守護者隊各個位置的開季人選，將張育成放在競爭激烈的中線內野防區，二、游兩個位置加起來有8個人競爭，除張育成外，還有羅薩里歐（Amed Rosario）、吉梅涅茲（Andres Gimenez）、阿里亞斯（Gabriel Arias）、克萊門特（Ernie Clement）、米勒（Owen Miller）、佛里曼（Tyler Freeman）及羅奇歐（Bryan Rocchio）。

報導認為，在頭號大物佛里曼還在與左肩傷勢奮鬥、7號新秀羅奇歐也還需要時間磨練之下，球團可能視吉梅涅茲、羅薩里歐、米勒這三人在春訓營的表現來決定中線內野兩個位置所屬人選，至於張育成、米勒及克萊門特就爭奪工具人一角。

上到大聯盟後定位一直是工具人的張育成，去年出賽89場寫下生涯新高，其中有44場以一壘手身分出賽，二壘6場、3壘16場、游擊7場。

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