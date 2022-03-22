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網球》狂！英國甜心再接下保時捷代言 高級品牌一大串

2022/03/22 10:06

拉杜卡努與保時捷自拍。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕19歲「英國甜心」拉杜卡努（Emma Raducanu）去年在美網未失一盤奪冠爆紅，雖然今年賽季戰績不佳，不過今天她再宣布又接到一個高級品牌的代言，與德國汽車保時捷（Porsche）簽下合約。

拉杜卡努代言保時捷。（取自推特）

拉杜卡努自去年美網奪冠後，幾個月來陸續接下包括英國航空、Evian 礦泉水、Dior 女裝以及 Tiffany 珠寶 等知名品牌的代言，如今她豪華的代言表上添加一個知名廠牌保時捷。

拉杜卡努與要價數百萬台幣的 2022 Porsche 911 GT3 跑車合影，從小就是車迷的她透露，自己小時便夢想擁有保時捷跑車、她也喜歡觀看保時捷卡雷拉杯（Porsche Carrera Cup）等賽事。保時捷董事主席布魯姆（Oliver Blume）稱讚，拉杜卡努是世界各地女性的楷模，並稱讚她的自信。

拉杜卡努目前的巡迴賽獎金超過300萬美元，其中光去年美網冠軍就佔250萬美元。去年12月有英媒透露拉杜卡努的淨資產約為400萬英鎊（約新台幣1.5億），但考慮到她最近的代言，可能已經遠超這個數字。

不過拉杜卡努本賽季表現不佳，開季只拿下2勝4敗，最多只打進第二輪，本週開打的邁阿密公開賽，她名列11號種子，首輪輪空，若晉級第三輪可能碰上偶像哈勒普（Simona Halep）。

拉杜卡努代言保時捷。（取自推特）

拉杜卡努代言保時捷。（取自推特）

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