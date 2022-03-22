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NBA》杜蘭特紀錄夜率隊滅爵士 籃網贏球卻有壞消息

2022/03/22 10:58

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場迎戰爵士，杜蘭特（Kevin Durant）繳出37分9籃板8助攻的全能表現，率隊以114：106中止爵士近期3連勝，布魯克林大軍近7戰拿下6勝，在東部獨居第8。

兩隊今上半場戰得難分難捨，前兩節打完籃網僅以53：51兩分領先；易籃後，杜蘭特攜手克雷斯頓（Nic Claxton）飆分，後者今取代因病無法出賽的卓蒙德（Andre Drummond）上場，單節5投5中豪取11分，助隊帶著16分的領先進入第四節。

爵士在決勝節奮力反撲，在落後超過20分的情況下，硬是拉出一波19：4的高潮在最後1分鐘追到只剩6分差，杜蘭特隨後以一記妙傳與克雷斯頓完成空中接力灌籃，再度拉開差距，米契爾（Donovan Mitchell）外線出手未果，比賽就此定調。

杜蘭特今迎來紀錄夜，生涯總得分正式超越名人堂球星魏斯特（Jerry West）暫居史上第22位，目前累積25213分的他下一個目標是米勒（Reggie Miller）的25279分。

另外，籃網雖贏球不過壞消息也不少，賽前主帥奈許（Steve Nash）向媒體透露遲遲無法上場的B.西蒙斯（Ben Simmons）是受椎間盤突出傷勢所苦，而一起從七六人被交易來的小柯瑞（Seth Curry）則是上場12分鐘一分未得就因左腳踝扭傷退場，對本季已換過40種不同先發名單的籃網來說，無疑是雪上加霜。

小柯瑞今因左腳踝扭傷退場。（美聯社）

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