中職》樂天應猿Rise Up 首邀范逸臣高唱加油曲

〔體育中心／綜合報導〕Rakuten Monkeys迎接4/5新球季，再戰起來，繼客家加油歌「桃猿還慶」之後，Rakuten Monkeys與灰姑娘音樂工作室最新力作同時也是今年第二支球場應猿曲「再戰起來」，提振10號隊友士氣，感受「樂」力。
桃猿這支應猿曲「再戰起來」邀請無樂不作-陽光動感天王范逸臣主唱，也是首度邀請線上歌手參與桃猿加油歌，范逸臣表示，桃猿隊一直走在前面，為職棒隊演唱的這首全新應猿加油歌算是發揮自己的強項，希望用自己的聲音陪大家一起面對戰場，希望大家會喜歡。樂天球團也預告，今年動紫趴將邀請范逸臣來到球場獻聲。
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今日公布的應猿MV當中，五位團長阿誠、杰哥、山G哥、壯壯與Rina一身手勢勁舞開場，在球場各個角落再戰起來，3月22日（二）在樂天桃猿官方YT頻道搶先開跳！
撐過疫情及不順！樂天桃猿與10號隊友再戰起來。
「Rise Up再戰起來」歌詞：
Hand in hand Rakuten 再戰起來
Heart to heart Rakuten 再戰起來
勝利煙火再一次燃起 挺你永遠挺到底
我要陪你奮戰到底 因為我們的心在一起
副：勝利樂天英雄無敵 桃猿男兒誰能比
勝利樂天一股作氣 橫掃球場不客氣
就是這樣的勇氣 抬頭挺胸不畏懼
集中火力 We Rise Up HO HO Rakuten 再戰起來