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MLB》鄭浩均遭道奇隊釋出 下一步將和陽岱鋼當隊友

2022/03/22 12:01

鄭浩均。（資料照，展逸經紀公司提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日前簽下陽岱鋼的獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），宣布簽下另一位來自台灣的選手，是日前遭道奇隊釋出的投手鄭浩均。鄭浩均2019年和道奇隊簽約旅美，但受疫情影響隔年未出賽，如今僅在新人聯盟留下短暫的7場出賽，今年宣告轉戰獨立聯盟等待機會。

鄭浩均2019年簽約旅美，同期還有國立體大學弟林暉盛。簽約後隔年，小聯盟受到疫情影響停擺，鄭浩均留在台灣，接連入選U23培訓隊和日後的U23世界盃。不過，鄭浩均僅在去年新人聯盟留下7場出賽，投8.1局、防禦率5.40。

湖國碼頭犬隊用鄭浩均的綽號「美美」來介紹他，說：「年輕、頗具潛力的右投手，有不少國際賽經驗，面對滿場觀眾不會怯場，不畏懼任何對手。」球隊官網也說，球團相當興奮能夠簽下這位好手，也提到，2019年鄭浩均本受到中華職棒各隊高度關注，但他未參與中職選秀，就直接和道奇隊簽約。

鄭浩均所屬經紀公司展逸則表示，鄭浩均春訓期間有很好的表現，但球隊競爭激烈，上週遭到道奇隊釋出，隨後經紀公司和鄭浩均做過很長的討論、評估各種機會，決定留在美國獨立聯盟，也感謝湖國碼頭犬隊願意給他機會。

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