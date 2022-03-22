MLB》本人也說不清楚的球路！大谷翔平「神秘魔球」引熱議（影音）

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平今迎來春訓初登板，在比賽中測試各種球種、其中一種90英哩的下沉變化球引發日媒關注，被稱為「神秘的魔球」。

大谷翔平今在面對皇家的比賽登板，主投2.1局失掉1分送出5次三振，最快球速159公里，賽後受訪被問及今天為什麼未投指叉球，大谷表示因為不是主要的球種，因此還沒有必要在比賽中確認狀況。

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接著日媒請大谷翔平談談變速球，大谷也說自己今天沒有使用這個球種，「不知道是不是變速球，因為我自己也不太清楚，大概有6、7顆這樣的球。」他解釋，每年在亞利桑那春訓都會遇到變速球與指叉球變得難以控制的問題，所以才會出現這種「不像變速球也不像指叉球」的情況。

大谷翔平表示，今天在比賽中最主要想確認狀況的是直球、其次是卡特球，接著才是類似變速球或指叉球，這種介於「兩者之間」的球。

至於其他人怎麼看？捕手史塔西（Max Stassi）回應日媒表示大谷投的是指叉球，聽到自家投手說今天沒有投指叉球後還苦笑：「真的嗎？我以為是指叉呢。」

被大谷這顆「神秘的魔球」三振的皇家打者賈西亞（Maikel Garcia）則描述該種球路軌跡是「稍微浮起來後又沉了下去」，也認為大谷投的是指叉球。

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