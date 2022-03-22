T1》「玩啤小英熊」訓練營 台啤英熊4月首週主場主打

台啤月首週4月4日、5日舉辦「玩啤小英熊」主題週。（球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕整個4月就是台啤月！台灣啤酒英熊將於4月4日、5日及4月9日、10日連續兩週舉辦主場賽事，並開啟7天4戰辛苦賽程；隔週雖然台啤英熊休兵，SBL台灣啤酒4月16日、17日接棒，也於台大體育館迎來本季唯一主場週，球團將4月連續3週主場週定為「台啤月」，提供老啤迷、新球迷最有「台啤」味的籃球月。

台啤月首週4月4日、5日為春假最後兩日，台啤英熊為許多已組成家庭、保持童心的球迷們舉辦「玩啤小英熊」主題週。活動包含4月4日專為國小學齡兒童舉辦的「小英熊籃球甩汗營」，台啤英熊邀請SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練，打造從早到晚全天籃球春令營，讓家長可以帶著小朋友一同欣賞球賽之前，讓孩子增進籃球知識及體能訓練。當天現場也將決選出1位學員擔任當日賽事特別開球嘉賓，及2位學員擔任賽前主持人播報球員進場，所有學員也將於進場時與台啤英熊球員擊掌加油。

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此外，「玩啤小英熊」主題週兩日也將設置「小英熊闖關趣」球場週邊活動，包含體適能、節奏訓練、棒球投打三個關卡，闖關完成即可獲得台啤英熊限量「不留一手」應援贈禮。

台啤英熊邀請SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練。（球團提供）

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