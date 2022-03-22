PLG》啦啦隊陪你做瑜伽！新北國王「女王主題週」

「女王粉」主題球衣。（球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕 歷經漫長客場8連戰之旅，新北國王本週末重返「城堡」新莊體育館，展開睽違48天的主場賽事，並與合作夥伴lululemon推出「瑜伽日」主題活動，賽前邀請各50位球迷與球員、Queens啦啦隊一起做瑜伽，3月27日賽後舉行全隊簽名會。而這2天球員們也將換上「女王粉」主題球衣，號召球迷們一起穿上粉紅色系衣著入場，讓新莊城堡掀起「粉紅浪潮」。

目前戰績排名第2的新北國王，將在3月26日下午2點半迎戰龍頭的台北富邦勇士，上演聯盟人氣對戰組合「雙北大戰」，全力阻攔衛冕軍7連勝；隔日同時間對戰桃園領航猿，上週末作客桃園，新北國王靠著李愷諺致勝三分彈奏捷，如今準備乘勝追擊。新北國王也聯手許多合作夥伴好禮大放送，帶給球迷粉紅幸福泡泡的主場週，lululemon Yoga Day號召百名球迷做瑜伽，共同寵愛自己，用實際行動提升身心靈健康，第一天由「浪漫射手」張文平與啦啦隊Luna出馬；第二天則由林力仁、曾于豪及啦啦隊Minnie負責。

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Queens啦啦隊商品部限定一日店長，首日由「蕊」、「小蔓」坐鎮收銀台，賽前下午1點開始擔任1小時限時一日店長；次日則是「廷廷」、「小文」甜美出擊，球迷提早到場才能近距離感受Queens女王風範。

LULULEMON瑜珈日。（球團提供）

新北國王女王主題週。（球團提供）

新北國王「女王週」服飾新品，湯瑪士（左起）、小文、陳俊男。（球團提供）

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