棒球》睽違890天韓職登板！金廣鉉首局飆KKK霸氣宣告回歸（影音）

金廣鉉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前旅美左投金廣鉉本季回歸南韓職棒、披上SSG登陸者球衣，睽違890天再度踏上故鄉投手丘，今在面對LG雙子的比賽登板的第一局就連飆3K，華麗宣告回歸。

2019年球季赴美加盟紅雀的金廣鉉，受到大聯盟封館影響，最後決定以151億韓元（約新台幣3.8億元）合約回歸老東家SSG登陸者（前身為SK飛龍）。

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金廣鉉今天是自2019年10月14日面對英雄隊的季後賽後，睽違890天再度踏上SSG仁川球場投手丘，第6局接替前大聯盟投手諾瓦（Ivan Nova）投球，該局就霸氣飆出3次三振。

7局金廣鉉續投，順利拿下兩個出局數後，150公里的速球被宋燦義逮中，敲出左外野方向陽春砲，接著他又投出保送、挨了第二安後讓對手攻佔得點圈，不過順利用滾地球拿到最後一個出局數，沒有再讓傷害擴大。

熱身賽小試身手的金廣鉉今總計登板2局飆出4次三振，挨2安包括1發陽春全壘打，最快球速150公里。

KKK로 이닝 끝내는 우리 에이스 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 문학 광현이 너무 좋아서 눈물나ㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/niwhZHRTHJ — H （@Landers__H） March 22, 2022

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