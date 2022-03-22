晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

棒球》睽違890天韓職登板！金廣鉉首局飆KKK霸氣宣告回歸（影音）

2022/03/22 14:52

金廣鉉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前旅美左投金廣鉉本季回歸南韓職棒、披上SSG登陸者球衣，睽違890天再度踏上故鄉投手丘，今在面對LG雙子的比賽登板的第一局就連飆3K，華麗宣告回歸。

2019年球季赴美加盟紅雀的金廣鉉，受到大聯盟封館影響，最後決定以151億韓元（約新台幣3.8億元）合約回歸老東家SSG登陸者（前身為SK飛龍）。

金廣鉉今天是自2019年10月14日面對英雄隊的季後賽後，睽違890天再度踏上SSG仁川球場投手丘，第6局接替前大聯盟投手諾瓦（Ivan Nova）投球，該局就霸氣飆出3次三振。

7局金廣鉉續投，順利拿下兩個出局數後，150公里的速球被宋燦義逮中，敲出左外野方向陽春砲，接著他又投出保送、挨了第二安後讓對手攻佔得點圈，不過順利用滾地球拿到最後一個出局數，沒有再讓傷害擴大。

熱身賽小試身手的金廣鉉今總計登板2局飆出4次三振，挨2安包括1發陽春全壘打，最快球速150公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。