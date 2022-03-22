T1》轟炸籃框成最大驚奇 「獵鷹航空」劉駿霆體測數據不輸阿巴西

台鋼獵鷹劉駿霆。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台南台鋼獵鷹本季有位超狂新秀冒出頭，「獵鷹航空」劉駿霆雖然僅188公分，卻擁有過人的體能條件，不僅彈跳力驚人，彈速更是爆發力十足，讓他頻頻升空演出灌籃秀。

劉駿霆上週日主場迎戰台灣啤酒英熊，劉駿霆單場又演出超猛雙灌，先是在開賽不久獵鷹隊長龍弘元中距離出手落空，劉駿霆第一時間衝進禁區直接上演雙手補灌，隨後在第3節又再接獲劉人豪妙傳，在合法衝撞區前就起飛暴扣，光靠這兩灌就讓鄉民高潮，在PTT引起熱議。

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去年8月劉駿霆已在聯盟舉辦的體測會展現出勁爆的體能，當時他在垂直起跳項目，高度達80公分，排名高居第三，和「黑豹」阿巴西跳得一樣高，而在19公尺測速，他以2秒94排名第一，凸顯他恐怖的爆發力，至於禁區敏捷度12秒60和折返跑3秒83，也都名列前茅，當時就讓人留下深刻印象。

值得一提的是，獵鷹本季專打英熊，近期拿下對戰2連勝，雖仍在本季排名墊底，但上週日贏球後，讓他們瞬間又拉近和聯盟第5桃園雲豹的距離，目前僅落後0.5場勝差，聯盟爐主到底是誰，目前仍難下定論。

3月初獵鷹作客英熊，當時少了「新台灣人」阿提諾（William Artino）助拳，獵鷹改以小球應戰，靠著兩位洋將吉伯特（Marcus Gilbert）、賈西亞（Chuck Garcia Jr.）各拿28分領軍，獵鷹爆冷奪下對戰首勝，上週兩隊相隔14天再碰頭，獵鷹這次有了主場球迷助威，小球跑轟火力更加兇猛，吉伯特單場飆進6記三分球，狂轟個人新高35分，幫助獵鷹半場就取得17分領先，下半場更頂住英熊反撲，最終以110：99奪得對戰二連勝，本季獵鷹拿到4勝，其中2勝桃園雲豹，另外2勝都是英熊貢獻，連英熊總經理哈孝遠都開玩笑說：「現在獵鷹的球迷都很喜歡我們！」

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