羽球》全英賽慘敗今集體退瑞士賽 中國羽協發聲明卻遭網友狠酸

陳雨菲兵不血刃前進4強，但最後卻遭日本名將山口茜痛宰，無緣爭冠，引發許多中國網友謾罵。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕有「小世錦賽」之稱的全英公開賽落幕，鬧出「棄保」爭議的中國隊最後僅以2亞作收，沒想到中國隊突然又宣布集體退出今登場的超級300瑞士公開賽，讓中國球迷、媒體相當愕然，稍早中國羽協才公開說明，表示因隊內部分成員出現感冒發燒症狀，基於保護選手身體考量，所以決定退出瑞士賽。

中國羽球隊先前在德國賽斬獲2冠、3亞，沒想到相隔一週全英賽，原本奪冠保證的女單、女雙項目都意外落馬，引以為傲的混雙項目也爆冷銀恨。其中女單項目原在8強將上演「中國內戰」，不過二姊何冰嬌突然發燒宣布退賽，讓一姊陳雨菲兵不血刃前進4強，引起許多網友熱議，不少人認為這是中國「棄保」策略，何冰嬌成為犧牲者，不過最終陳雨菲遭日本名將山口茜痛宰，無緣爭冠，引發許多中國網友謾罵。

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今瑞士公開賽在巴塞爾登場，中國隊包括奧運冠軍陳雨菲、王懿律、黃東萍以及陳清晨、賈一凡等多位主力原都有報名參賽，但一早中國隊拋出震撼彈，突然宣布集體退出比賽，而這也代表在5月初於泰國登場的湯優盃前，中國隊只會參加在4月5日登場的韓國羽球公開賽和4月12日開打的韓國大師賽。

總教練張軍在受訪時表示，退賽是教練團一起討論過後所做出的決定，一方面是因為球隊部分主力在全英賽期間出現了不同程度的傷病問題，本季才剛起開始，從長遠來看，球員們都需要時間來緩衝和調整狀態；另一方面就是中國隊在全英賽的慘敗，這代表球員狀態都出現了一些問題，必須得即時做出調整，所以最後才會選擇集體退賽。

甫在德國賽封王的中國陳清晨/賈一凡女雙組合，全英賽首輪就爆冷不敵南韓組合遭淘汰。（資料照，歐新社）

最後張軍也透露，退出瑞士公開賽後，中國隊將先在瑞士巴塞爾原地休息和調整，之後部分隊員將奔赴南韓加4月份的兩戰世羽聯巡迴賽，沒有比賽的隊員則會回到泰國清邁的集訓中心，提前備戰5月份的湯優盃。

然而中國羽協的說法，卻連自家網友都不買帳，有網友直接在相關新聞下方留言狠酸「這說明我不信」、「擔心國外防疫渙散...球員身體狀態本來就勝過普通民眾，人家都不怕，你們怕個毛，真因成疑。」

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