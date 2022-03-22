MLB》小熊奪冠班底明星捕手 傳洋基、教士有興趣

康崔拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊於封館前以2年1300萬美元的合約簽下34歲捕手高姆斯（Yan Gomes），當時也傳出陣中當家明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）極有可能遭交易。今日美媒《670 The Score》記者拉文（Bruce Levine）更爆料，近期包括洋基與教士等球隊皆向小熊詢問交易康崔拉斯的可能性。

儘管洋基與教士都對康崔拉斯展現興趣，特別是洋基近期在本壘板後方的戰力有明顯缺口，不過目前並沒有任何進一步的具體談判與消息。目前看來小熊並無將康崔拉斯送走的明確跡象，但雙方也從未公開談論有關續約的事項。

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現年29歲的康崔拉斯，與小熊的合約將於今年球季結束後到期。去年季末小熊大動作清倉，並網羅資深捕手高姆斯，一度也讓康崔拉斯以為自己會被交易，不過球團未有任何行動。上季他出賽128場，繳出打擊率0.237、57分打點與21轟。

身為2016年小熊奪冠班底的最後一人，康崔拉斯明白這可能會是他在小熊的最後一季，他接受《670 The Score》採訪時真情流露，「這對我來說實屬艱難，我與這支球隊的隊友和球迷有過的情感，（離隊）對我來說是很難受的。」

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