晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》小熊奪冠班底明星捕手 傳洋基、教士有興趣

2022/03/22 18:03

康崔拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊於封館前以2年1300萬美元的合約簽下34歲捕手高姆斯（Yan Gomes），當時也傳出陣中當家明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）極有可能遭交易。今日美媒《670 The Score》記者拉文（Bruce Levine）更爆料，近期包括洋基與教士等球隊皆向小熊詢問交易康崔拉斯的可能性。

儘管洋基與教士都對康崔拉斯展現興趣，特別是洋基近期在本壘板後方的戰力有明顯缺口，不過目前並沒有任何進一步的具體談判與消息。目前看來小熊並無將康崔拉斯送走的明確跡象，但雙方也從未公開談論有關續約的事項。

現年29歲的康崔拉斯，與小熊的合約將於今年球季結束後到期。去年季末小熊大動作清倉，並網羅資深捕手高姆斯，一度也讓康崔拉斯以為自己會被交易，不過球團未有任何行動。上季他出賽128場，繳出打擊率0.237、57分打點與21轟。

身為2016年小熊奪冠班底的最後一人，康崔拉斯明白這可能會是他在小熊的最後一季，他接受《670 The Score》採訪時真情流露，「這對我來說實屬艱難，我與這支球隊的隊友和球迷有過的情感，（離隊）對我來說是很難受的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。