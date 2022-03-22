射箭》彰銀射箭隊成立 亞運國手邱意晴領軍出擊

邱意晴（左二）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業射箭聯賽4年本週六將在國立體育大學點燃戰火，除了原本的5隊之外，今年多了新血彰化銀行射箭隊，且網羅10名年輕好手，盼在這季聯賽射出佳績。

彰銀董事長凌忠嫄表示，過去彰銀曾參與不少體育活動，但一直沒有專屬的隊伍，所以今年特別成立射箭隊，展現對於國內選手的支持，「雖然國內目前企業射箭隊伍較少，但射箭選手們潛力無窮，值得支持，也希望讓選手沒有後顧之憂的參賽。目前我們請同仁研議，讓對於金融有興趣的優秀選手，未來有機會進入企業工作。」

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彰化銀行射箭隊成員平均年齡不到20歲，包含耿皜宇、張宇帆、徐湧寓、邱意晴、徐渝涵以及在今年選秀會上簽下的狀元吳昱明、張心怡、劉虹均和索煒哲。

其中18歲、高三的邱意晴已取得今年杭州亞運國手資格，近期赴國訓展開訓練。即將迎來生涯亞運首秀，邱意晴說：「很開心也很興奮，現在在國訓跟著學長姐訓練，覺得他們非常努力，也想趕快跟上他們。」

值得一提的是，邱意晴曾在去年全運會擊敗偶像彭家楙摘下個人賽金牌，如今將攜手出征杭州亞運，邱意晴說：「學姊很有氣質，射箭的時候有仙氣飄飄的感覺，會想要跟她學習。」此外，今年4月中邱意晴將迎來最後一次全中運，她笑說：「目標當然是三金，最後一年不想留下遺憾。」

邱意晴過去兩年都待在青年隊，今年成為彰銀成軍的元老選手，她表示，第一年希望大家可以放開來射就好，一起努力朝著目標邁進。

彰化銀行射箭隊今舉行成軍記者會。（記者粘藐云攝）

彰化銀行董事長凌忠嫄。（記者粘藐云攝）

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