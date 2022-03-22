游泳》俄雙金泳將出席挺普廷活動下場慘了！ 贊助商怒撤贊助

俄羅斯好手雷洛夫在去年東奧仰式摘下雙金。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年在東京奧運男子仰式摘下雙金、中斷美國6連霸霸業的俄羅斯名將雷洛夫（Evgeny Rylov），上週在莫斯科現身參加總統普廷（Vladimir Putin）親自主持的萬人愛國集會，引發眾怒，知名泳裝製造商Speedo今也宣布將撤銷對他的贊助。

雷洛夫先前在100公尺仰式決賽游出51秒98，擊敗世界紀錄保持人莫菲拿下金牌，此項目自1996年起，已連6屆都由美國包辦金牌，之後他在200公尺仰式，又飆出1分53秒27打破由美國選手克萊里（Tyler Clary）在倫敦奧運創下的大會紀錄，進帳東奧個人第2金，也中斷過去6屆都由美國奪金的紀錄。

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普廷18日在莫斯科魯茲尼基體育館（Luzhniki Stadium）主持慶祝併吞克里米亞半島八週年的愛國集會，據悉這場集會至少有8名運動選手出席，除了雷洛夫外，北京冬奧獨得3面金牌的越野滑雪名將博爾舒諾夫（Alexander Bolshunov）、體操「最美雙胞胎」艾薇琳娜姐妹（Dina & Arina Averina）、東奧體操銅牌Viktoria Listunova、花滑雙人組俄羅斯組合塔拉索娃（Evgenia Tarasova）／莫洛佐夫（Vladimir Morozov）都有出席，還在自己的衣服前面貼上近日頻爆增議、表示支持俄國侵烏行動的「Z」字符號。

雷洛夫出席挺普廷的活動，遭泳衣贊助商撤銷贊助。（圖片取自推特）

消息一出引發各界譴責，國際游泳總會（FINA）透過泳壇新聞網站SwimSwam發表聲明，指出對雷洛夫竟會在那樣的集會出現「非常失望」，而知名泳裝大廠Speedo稍早也發出聲明，將會立即終止對雷洛夫的贊助，並將他剩餘的贊助費用，全額捐給聯合國難民署（United Nations Refugee Agency），希望能幫助受到戰爭波及的烏克蘭人民。

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