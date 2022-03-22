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MLB》增強外野板凳深度 水手小聯盟約網羅314盜快腿

2022/03/22 19:44

漢彌爾頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者布拉克（Corey Brock）報導，水手補強動作不停歇，近期再用小聯盟約網羅生涯314盜的飛毛腿外野手漢彌爾頓（Billy Hamilton），同時附帶大聯盟春訓邀請，漢彌爾頓將於春訓來競爭開季名單。

31歲的漢彌爾頓生涯從紅人發跡，小聯盟時期就締造單季155盜的聯盟紀錄。菜鳥年跑出13盜為紅人隊史新秀最多盜紀錄，更曾於2014-17球季連續跑出50盜以上的驚人成績。不過即便擁有飛快的腳程，貧弱的打擊能力及生涯僅0.293的上壘率，是造成漢彌爾頓生涯後期成為棒球浪人的原因。

目前水手預計會以溫克（Jesse Winker）、凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）與海尼格（Mitch Haniger）三名外野手迎接開季。然而上述三位球員的防守功夫皆不是太出色，漢彌爾頓的到來能替水手外野的防守端帶來幫助。

上季漢彌爾頓在白襪多半於比賽後段上場，擔任代跑或代守外野的角色。出賽71場僅獲得135個打席，繳出0.220/0.240/0.378的打擊三圍，被三振率則突破生涯新高的34.8%；被保送率僅3%創生涯新低。

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