國中硬聯》洪祈恩夯再見3分砲 中興宰三民拿分組第一晉級

洪祈恩敲出再見三分砲。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕都帶著兩勝的南投中興與花縣三民在今天（22日）交戰拚分組第一，最終5局結束，中興以10：2拿下勝利，中興以該組分組第一、三民分組第二進入國中硬式聯賽32強。

開局雙方在分數上都無法有所突破，直到2局上三民曾聖恩擊出陽春全壘打破蛋得分，接著王翾祐掃出左外野方向二壘安打，再靠著下棒王方鈺安打送回第2分，3局下中興把握對方換投，洪祈恩、馬古雲、全星祐、全叡連續4支安打，將雙方比數追平，4局下中興更是靠著5支安打、四壞保送及不死三振再添進5分，將雙方比數拉大。5局下楊少千及幸桓宇接連觸身保送上壘，下棒洪祈恩擊出中外野方向再見三分砲，順利帶領中興以分組第一進入複賽。

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南投中興扣倒花縣三民拿分組第一。（學生棒聯提供）

中興先發投手蔡靖出賽2局，失2分皆為自責分，楊少千後援3局0失分。談起為何選擇由蔡靖先發登板？中興總教練陳進龍在受訪時表示他平常丟球的準度很好，可能今天壓力比較大，所以導致表現不如預期，因為這場本來就設定讓他們兩位上來丟，當蔡靖在第2局被打2分時，逼不得已只好提前換投楊少千，所幸後來成功壓制三民的打線，沒有再讓對手有分數的進帳，對於今天楊少千的表現，陳進龍則給予高度肯定。

今敲出中外野方向場外全壘打帶有三分打點的洪祈恩是本屆第二轟，陳進龍說他之前國二時就與學長一起參加比賽，比賽經驗豐富也是主要的打線之一。曾在預賽對上七賢國中那場也開轟的洪祈恩說，今天鎖定對方的直球做攻擊，為了讓自己的打擊火力更強，他也努力加強自己的爆發力及重量訓練，今天這支也是他人生中第一次擊出再見全壘打。



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