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中職》陳子豪求穩定 FA前夕選擇複賽年合約

2022/03/22 19:15

陳子豪。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕即將在球季後取得自由球員資格的中信兄弟陳子豪，確定獲得3年的複數年合約，據了解，今年月薪約45萬元，只剩一些細節問題還要再談。

26歲的陳子豪是2013年中職開放高中生選秀的第一批球員，將是史上最年輕的自由球員，加上具有長打能力，被認為如果投入自由球員市場，會有不錯的身價，但是陳子豪以穩定為優先考量，暫時不考慮自由球員的事情。

陳子豪表示，是他主動向球團要求3年合約，很感謝獲得同意，合約內容還不錯，但是還沒有正式簽約，還有激勵獎金等細節要討論。

對於在取得自由球員前夕選擇複數年合約，陳子豪表示，他希望能穩定在球隊出賽，自己還年輕，還沒有想到自由球員那麼遠的事情，打這麼多年都在中信，已經很習慣這裡的一切，希望未來3年能繼續幫助球隊衛冕總冠軍。

陳子豪表示，即使這份3年合約走完，自己也還不滿30歲，屆時要是否投入自由球員市場還有空間，現在就先專注在眼前的比賽。

陳子豪連續6年全壘打達到二位數，去年球季倒數第2戰轟出雙響砲，打破張泰山保持的最年輕百轟紀錄，不過，陳子豪不認為自己已經是聯盟頂尖選手，頂多只能算中上，每一年都要更進步才行。

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