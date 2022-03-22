國中硬聯》去年亞軍忠孝「高雄內戰」意外敗北 PK賽才攜重慶晉級

去年亞軍忠孝國中靠著PK戰晉級決賽。（學生棒聯提供）

〔體育中心／綜合報導〕去年在國中聯賽硬式組榮獲亞軍的高雄市忠孝國中今年預賽就遭遇苦戰，今（22日）碰上同縣市的大仁國中先以6：8敗北，與台北市重慶國中三隊戰績都是1勝1敗，進入延長加賽PK後，才辛苦與重慶一起帶走晉級門票。

忠孝首場以9：1擊敗重慶，昨日重慶則是與大仁激戰到PK才以6：4勝出，今忠孝與大仁內戰也相當接近，雙方你來我往，前6局打完戰平4：4，大仁在7局上包括朱育明清壘三壘安打在內，一舉灌進4分，忠孝則在7局下追回2分，但最後仍以2分差敗北。

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P組忠孝、大仁、重慶三隊戰績相同，按照競賽規定進入突破僵局制加賽，忠孝先對上大仁，先攻的忠孝靠著大仁投手朱育明控球不穩，出現3次四死球，搶下2分，下半局忠孝投手宋祈恩對大仁投出三上三下，以再見雙殺拿下勝利。

忠孝宋祈恩。（學生棒聯提供）

大仁接著對上重慶，兩隊首局都無功而返，2局上重慶靠著黃泊諭安打攻下寶貴一分，下半局大仁雖先靠暴投推進，但中心打線無法發揮，被重慶投手林彥薰封鎖，讓重慶搭上晉級末班車。

忠孝總教練倪國展表示，跟大仁在高雄市內太熟悉了，才會打得辛苦，還好PK有拿下來，當初預賽評估重慶實力也不錯，不過昨天大仁輸重慶比較意外，才會造成今天三隊要加賽。

「今天打擊比較沒有發揮，幾名主力球員太想用力打，反而打不好，要再趕快調整」，倪總提到，進入複賽後就看小朋友怎麼調整，畢竟選手才是主角，教練只是配角，多鼓勵他們，互相加油打氣。

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