羽球》中國退瑞士賽扯別國防疫散漫 BWF打臉：他們有人確診

中國隊今瑞士賽集體退賽，稍早被BWF爆料是因為有球員確診。圖為先前因感冒退出全英賽的女單二姐何冰嬌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國羽球隊今早拋出震撼彈，宣布集體退出今登場的超級300瑞士公開賽，讓中國球迷、媒體相當愕然，後來才羽協補充說明，表示是因為隊內部分成員出現感冒症狀加上國外防疫散漫，擔憂選手安全才退出，沒想到剛剛世羽聯（BWF）卻發聲明，指出中國隊退賽是因有部分選手確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），直接狠狠打臉中國羽協。

瑞士公開賽今在巴塞爾登場，中國隊包括奧運冠軍陳雨菲、王懿律、黃東萍以及陳清晨、賈一凡等多位主力原都有報名參賽，但一早中國隊在沒有任何說明的情況下，突然宣布集體退出比賽，讓中國球迷、媒體都相當震驚。

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雖然後來中國羽協推出總教練張軍說明，當時他表示會集體退賽是因為球隊部分主力在全英賽期間出現了不同程度的傷病問題，並批評歐洲目前的防疫政策非常鬆散，尤其是已經全面開放的英國，直言在這樣的環境下，會讓中國隊在參賽和旅行時面臨巨大的防疫壓力，教練團才會在討論後做出集體退賽的決定。

沒想到下午BWF卻直接打臉中國羽協，稍早他們發表聲明，指出「多個會員協會的幾名球員抵達前和抵達時的篩檢中被驗出武肺呈現陽性，已將他們從抽籤名單中移出，而中國羽協通報隊中出現確診陽性和球員受傷，出於對其他所有參賽選手的安全與福利，中國隊所有選手退出瑞士賽。」

BWF聲明一出，馬上讓中國球迷、網友怒火中燒，質疑總教練張軍說謊，讓「張軍」一度衝上熱搜榜，許多憤怒的中國網友紛紛在相關新聞下留言「明明就是確診了，現在張軍還嘴硬說只是感冒發燒」、「確診就確診幹嘛說感冒，是不是怕丟官」、「為什麼自己不宣布，還要等世羽聯宣布」、「所以到底誰陽性是不是該說一下！」

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