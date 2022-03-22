NFL》小馬五年來第5位先發！獵鷹MVP四分衛轉戰印城

四分衛萊恩將轉戰小馬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯14年皆效力於亞特蘭大獵鷹的36歲明星四分衛萊恩（Matt Ryan），今透過交易，來季將轉戰至印第安納波利斯小馬，而獵鷹則向小馬換回2022年第三輪選秀籤。

約兩週前，小馬將原先發四分衛溫茲（Carson Wentz）交易至華盛頓司令。而萊恩的加入，將是小馬自2018年的拉克（Andrew Luck）、2019年的布里塞特（Jacoby Brissett）、2020年的瑞佛斯（Philip Rivers）與2021年的溫茲後，5年來第五位先發四分衛。

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日前萊恩已向球團表示想要一張至少3年的大約，不過據美媒報導，獵鷹盼能角逐前休士頓德州人明星四分衛華森（Deshaun Watson），然而最終華森透過交易前往克里夫蘭布朗，而競爭失利的獵鷹也於今日將這位坐鎮14年的昔日MVP四分衛交易至小馬，並立即再以2年合約簽下拉斯維加斯突擊者替補四分衛馬利歐塔（Marcus Mariota）。

萊恩生涯14個賽季曾入選4屆職業盃，並於2016賽季同時獲得年度第一隊與年度MVP等殊榮；隔年更率隊闖進超級盃，碰上傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）與新英格蘭愛國者，三節打完就以28：3大幅領先，想不到在決勝節遭布雷迪完成史無前例大逆轉，以28：34於超級盃飲恨。去年他傳出3968碼與20記達陣，傳球成功率67%。

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