MLB》「故事哥」加盟宿敵紅襪 洋基賈吉、拉梅修超不爽

史托利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場上最大咖游擊手史托利（Trevor Story）與紅襪簽下6年1.4億美元大約後，卻讓洋基球星賈吉（Aaron Judge）、拉梅修（DJ LeMahieu）很不開心，紛紛表示很不希望看到他加入死對頭的陣容。

據報導，洋基原本有興趣網羅史托利，結果他最後與紅襪達成協議，紅襪也將史托利移至二壘，游擊則繼續讓柏格茲（Xander Bogaerts）坐鎮。史托利加入後，頂替原本阿洛尤（Christian Arroyo）的位置，二壘防線的升級，應該能夠幫助紅襪在充滿競爭力的美聯東區站穩腳步。

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洋基的球員深諳此事，重砲手賈吉表示：「我對此並不太興奮，我知道那個人的能力。」賈吉提到這是對史托利的讚美，並堅稱他對洋基本賽季的競爭力充滿信心。他補充：「這會很有趣。如果我們都做好本分，我認為我們都會有好的名次。」

拉梅修則在洛磯隊時和史托利當過三年的隊友，他也承認自己不樂見史托利加入敵隊。拉梅修告訴記者：「我真的很不希望他過去那支球隊（紅襪），他是一名偉大的球員，你不會想面對他這麼多次。但我昨天還是傳訊息給他，告訴他我為他感到興奮。」

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