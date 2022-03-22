晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》爆冷！林昀儒不敵中國左手新星 無緣男單8強

2022/03/22 23:36

林昀儒在男單16強賽不敵中國新秀袁勵岑，無緣8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的「沉默殺手」林昀儒，今晚在WTT挑戰賽杜哈站男單16強賽，以1:3不敵中國左手新秀袁勵岑，無緣晉級8強。

林昀儒和袁勵岑過去唯一交手在2020年底的中國乒超聯賽，當時還不適應乒超比賽氛圍的小林，首戰就以1:3敗給當時世界排名還三百多名的袁勵岑，爆出不小的冷門。

去年中國乒乓球奧運模擬賽，袁勵岑也贏過梁靖崑及馬龍，被視為中國隊左手的未來之星。馬龍也稱讚袁勵岑球路非常有特點、速度快、發球和接發球也很細膩。

21歲的袁勵岑上週在WTT支線賽杜哈站一路殺進決賽才敗給隊友趙子豪，今天公布的最新世界排名也狂升97名，來到生涯最佳的264名。

上週打完新加坡大滿貫賽就馬不停蹄飛到卡達的林昀儒，面對手感正燙的袁勵岑，一開賽就不在狀態，無謂失誤偏多，以6:11、5:11連丟兩局。

第3局，林昀儒主動上手搶攻，在10:8聽牌時雖然錯過5個局點，甚至一度被對手逼出賽末點，但仍多次在精彩的相持球大戰中占上風，以16:14艱苦拿下。

第4局，林昀儒以5:1強勢開局，並取得9:5領先，眼看要將對手逼進決勝局，不料關鍵時刻卻遭遇大亂流，連續出現進攻、接發球失誤，一口氣連丟6分，以9:11遭逆轉，吞下對戰2連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。