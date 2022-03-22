WTT挑戰賽》爆冷！林昀儒不敵中國左手新星 無緣男單8強

林昀儒在男單16強賽不敵中國新秀袁勵岑，無緣8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的「沉默殺手」林昀儒，今晚在WTT挑戰賽杜哈站男單16強賽，以1:3不敵中國左手新秀袁勵岑，無緣晉級8強。

林昀儒和袁勵岑過去唯一交手在2020年底的中國乒超聯賽，當時還不適應乒超比賽氛圍的小林，首戰就以1:3敗給當時世界排名還三百多名的袁勵岑，爆出不小的冷門。

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去年中國乒乓球奧運模擬賽，袁勵岑也贏過梁靖崑及馬龍，被視為中國隊左手的未來之星。馬龍也稱讚袁勵岑球路非常有特點、速度快、發球和接發球也很細膩。

21歲的袁勵岑上週在WTT支線賽杜哈站一路殺進決賽才敗給隊友趙子豪，今天公布的最新世界排名也狂升97名，來到生涯最佳的264名。

上週打完新加坡大滿貫賽就馬不停蹄飛到卡達的林昀儒，面對手感正燙的袁勵岑，一開賽就不在狀態，無謂失誤偏多，以6:11、5:11連丟兩局。

第3局，林昀儒主動上手搶攻，在10:8聽牌時雖然錯過5個局點，甚至一度被對手逼出賽末點，但仍多次在精彩的相持球大戰中占上風，以16:14艱苦拿下。

第4局，林昀儒以5:1強勢開局，並取得9:5領先，眼看要將對手逼進決勝局，不料關鍵時刻卻遭遇大亂流，連續出現進攻、接發球失誤，一口氣連丟6分，以9:11遭逆轉，吞下對戰2連敗。

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