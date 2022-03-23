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MLB》地表最強投手滿血回歸！ 對太空人2局狂飆5K：我很緊張...

2022/03/23 08:15

〔體育中心／綜合報導〕大都會2屆塞揚強投，同時被認為是當今最強投手的德葛隆（Jacob deGrom）今天在熱身賽進行春訓初登板，他主投2局對太空人打者狂飆5K，用表現宣示他已滿血回歸。

德葛隆在上個球季因傷僅投半季就報銷，不過依舊繳出恐怖的成績，15場先發拿下7勝2敗，防禦率1.08，92局投球只被打40支安打，飆出146K，每9局三振率高達14.3，不僅入選明星賽，甚至在僅投半季的情況下，還獲得塞揚獎票選第9名的肯定。

德葛隆今天首度先發面對太空人打線，一開始就用98.2英哩的直球將打者三振出局，隨後再用92.3英哩的滑球K掉古德朗姆（Niko Goodrum），下個打席再用91.8英哩滑球K掉少年強打塔克（Kyle Tucker），首局就上演三連K。

下一局德葛隆雖被首名打者布林森（Lewis Brinson）敲出二壘安打，但仍飆K解決下棒的卡斯楚（Jason Castro），接著讓培瑞茲（Joe Perez）打出一壘滾地球出局，最後再用89.5英哩的變速球三振掉瓊斯（Taylor Jones）完成今天的投球任務，總計德葛隆用30球有24顆好球，被打1支安打飆出5K沒有保送沒有失分。

賽後德葛隆接受訪問時說：「老實告訴你，我其實很緊張。（春訓）第一次面對其他球隊，你知道，當你面對自己的隊友總是更放鬆、更好玩，但當你面對身著其他球衣的對手時，就有一點緊張。」

德葛隆強勢回歸，春訓首戰就繳出驚人表現。（圖片取自推特）

不過德葛隆也坦承，今天他很順利地把自己在休賽季時所做的訓練成果給帶到球場上，在投手丘上的動作也很滑順，而這也是他今天主要的目的：「所有事情感覺都很好...我能夠把球控得很好，所以我對今天的表現很滿意。」

今天在比賽中也出現了小插曲，德葛隆在第二局面對首名打者布林森的首顆球，投出他不常使用的曲球，且在投完後向休息室笑了一下，德葛隆表示，是新隊友薛哲（Max Scherzer）叫他這麼做的，同時德葛隆也表示自己已經向薛哲學習了許多，包含他在場上的心態。

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