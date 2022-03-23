MLB》佛里曼首披道奇戰袍亮相 熱身賽首打席就敲安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力勇士長達12年的明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman），本季以6年1.62億美元轉投道奇，今天春訓首度亮相，也是他身披道奇戰袍首戰，首打席就敲安。

佛里曼。（法新社）

佛里曼去年幫助勇士奪下世界大賽冠軍，季末成為自由球員，原以為有望成為終身勇士人，但雙方談判不如預期，勇士交易來運動家強打一壘手歐森（Matt Olson），火速以8年1.68億美元續約，這也意味著佛里曼續留機會等於零，最後決定落腳道奇。

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佛里曼來到道奇後，球衣背號仍沿用5號，今天首度在熱身賽亮相，對戰紅人擔任第三棒先發一壘手，1局下首打席就從紅人先發投手古提耶瑞茲（Vladimir Gutierrez）手中敲出左外野安打，第2打席敲出一壘滾地球，差點形成雙殺打，隊友遭刺殺出局，佛里曼則上到一壘，5局上更換守備時就提前退場，此役2打數1安打，打擊率剛好5成，道奇終場以8：10不敵紅人，熱身賽苦吞3連敗。道奇王牌畢爾勒（Walker Buehler）主投4.2局挨5安失2分，另有5次三振。

佛里曼賽後受訪時對於道奇球場感到十分新奇，「道奇球迷通常不會喊我的名字，所以感覺還不錯。」

佛里曼。（法新社）

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