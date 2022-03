諾基奇(左2)近期因傷都只能待在板凳上。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)先前在與溜馬一役,因賽後把場邊粉絲的手機直接搶走並丟了出去,遭聯盟罰款4萬美元(約新台幣113萬)。

《ESPN》報導指出,諾基奇在前天與溜馬之戰結束後不久,走向一名粉絲,直接一把將他的手機拿走且丟了出去,事情僅短短發生幾秒後,保全就將諾基奇與該名粉絲隔開。

Jusuf Nurkic with no regard for this gentleman’s phone pic.twitter.com/eJvcSkj5PQ