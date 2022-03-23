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MLB》加薪幅度三級跳！ 國民強打年薪近5億

2022/03/23 09:21

索托。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕23歲國民強打索托（Juan Soto）在休賽季拒絕球隊開出13年3.5億美元（約新台幣99.7億）的延長合約，國民為了避免薪資仲裁，與索托達成協議，今年薪高達1710萬美元（約新台幣4.87億）。

今天是大聯盟申請薪資仲裁的最後期限，原本是訂在美國時間1月14日，但受到之前大聯盟封館的影響，延到美國時間3月22日，國民今天與陣中6位符合薪資仲裁資格的球員換約，其中就包括陣中主力打者索托，今年是他第2個薪資仲裁權利年度，雙方協議達成本季年薪1710萬美元的協議，成為自2018年艾倫納多（Nolan Arenado）1775萬美元之後，薪資仲裁第2個年度的次高紀錄。

國民還保有索托的控制權直到2024年，他在2025年才會成為自由球員，國民總管瑞佐（Mike Rizzo）本月受訪時曾表示，與索托續約是他們的首要任務，更不會將他交易，希望能與他簽下長約續留母隊。

索托在2018年首登大聯盟，菜鳥年出賽116場，就繳出22轟、70打點和打擊率.292的成績，隔年敲出生涯新高的34轟、110打點，同時也助隊拿下世界大賽冠軍，去年首度入選明星賽，生涯前4年就累積98轟，俱離百轟里程碑只差2支，《MLB TR》曾預測他在薪資仲裁第2年年薪可能達到1620萬美元。

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