MiLB》「越看越喜歡」 李灝宇最新球探報告出爐

李灝宇。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣怪力男」李灝宇在去年被費城人隊簽下，成為隊史第一個台灣野手，近期最新版的大聯盟球探報告出爐，李灝宇被列在費城人第20號新秀，球探也稱他是會「越看越喜歡」的類型。

《MLB Pipeline》近期更新費城人農場30大新秀，李灝宇被排在第20名，報告指出球團給他57萬美元的簽約金，且在去年秋天前往佛羅里達訓練基地的時候就給了球探很深刻的第一印象。

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球探表示，李灝宇是那種會越看越喜歡的類型，身高5呎10吋，體重190磅的他有機會成為一個很好的打者。球探點出李灝宇有著簡潔的揮棒機制，而且已經了解到掌控自己好球帶的重要性，同時他也能夠重擊小白球。基於李灝宇的體型，球探預期他未來在力量上會有更高的發展。

談起李灝宇的速度，球探表示雖然他不是個快腿，不過在跑壘的表現比預期要來得好，他也展現出絕佳的跑壘直覺。自簽約後李灝宇主要鎮守二壘也守過一些三壘防區，不過球探點出以李灝宇的臂力來說，想要鎮守三壘仍嫌不足。

有些球探認為，李灝宇有可能會成為比預期更好的全能新秀，最終有機會發展為不錯的大聯盟每日先發攻擊型二壘手。最新版的球探報告評分當中，李灝宇目前獲得打擊50、力量50、跑速45、臂力50、守備50、總體45分的評價（評分採20-80量尺，50為平均值）。

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