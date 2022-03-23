MLB》免上法庭談薪！ 道奇砸近6億給國聯打擊王

透納與道奇簽下2100萬美元合約避免仲裁。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟申請薪資仲裁的最後期限，道奇隊與當家快腿游擊手透納（Trea Turner）簽下1年2100萬美元（約新台幣6億）的高額合約避免仲裁，是今年所有具仲裁資格的球員中，不用打薪資仲裁所獲得的最高薪。

透納在2018年就獲得超級二年級生資格，今年是他生涯最後一個仲裁年，他也拿到2100萬的高額年薪，本季結束後透納就有機會成為自由球員。最近幾年透納都打出聯盟頂尖的水準，上個賽季他的WAR值（勝利貢獻值，Fangraphs版本）高達6.9，位居所有野手第一名（不包含投打兼具的大谷翔平）。

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先前《MLBTR》預測透納有機會拿到1980萬美元的薪水，結果最終透納卻拿到高於預測的2100萬美元。上個賽季透納在國民與道奇兩隊合計繳出.328/.375/.536的打擊三圍，敲出28轟，有32次盜壘成功，且3成28的打擊率也讓他順利摘下國聯打擊王的寶座。

新賽季因為席格（Corey Seager）轉往遊騎兵，透納將會回到熟悉的游擊防區，而在今年球季結束後，若透納沒有與道奇續約，他也會成為自由市場上的最頂尖球員。

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