NBA》慘遭墊底魔術扳倒 勇士吞下苦澀3連敗

勇士不敵墊底魔術吞下3連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部墊底的魔術隊今天在奧蘭多迎戰西部第三名的勇士隊，靠著菜鳥華格納（Franz Wagner）末節關鍵三罰穩住勝局，終場魔術就以94：90爆冷擊退強敵，而勇士則苦吞3連敗。

魔術今天在上半場一直都保持領先，勇士外線手感冰冷，首節7投0中，次節7投2中，半場打完魔術以46：38領先對手8分。下半場勇士手感回溫，在波爾（Jordan Poole）12分帶領下單節打出36：19的攻勢，三節打完以74：65反超魔術。

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決勝節魔術雖一開始被勇士拉開到14分差後，馬上回敬勇士一波10：0攻勢，接著在剩下6分29秒時哈里斯（Gary Harris）的三分球將比數追到1分差，後續兩隊互有來往，勇士維持著些微的領先。魔術中鋒班霸（Mo Bamba）在52.2秒的關鍵三分讓魔術正式以1分反超，後續K.湯普森（Klay Thompson）又在13.2秒華格納外線跳投時犯規，而這名菜鳥也展現強心臟，三罰全進拉開4分差奠定勝局，終場魔術就以4分差扳倒勇士。

魔術今天三人得分上雙，華格納18分3助攻，W.卡特（Wendell Carter Jr.）19分8籃板，C.安東尼（Cole Anthony）14分5籃板5助攻，板凳上有3人拿下8分，1人得到7分。勇士方面有5人得分上雙，波爾26分是全隊最高，K.湯普森15分、威金斯（Andrew Wiggins）13分8籃板，波特（Otto Porter Jr.）14分15籃板、菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）14分5籃板。

波爾拿下全場最高的26分。（美聯社）

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