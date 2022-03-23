日職》BIG BOSS出奇招！ 大學火球男扛開幕戰先發成66年首人

北山亘基。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰將即將於25日點燃戰火，火腿將作客對戰軟銀，日本火腿隊監督「BIG BOSS」新庄剛志不按牌理出牌，今天宣布開幕戰投手將由去年選秀會第8輪的22歲新生代火球男北山亘基來擔任，這也是隊史66年來首位扛下開幕戰重擔的大學畢業菜鳥投手。

22歲的北山亘基畢業於京都產業大學，在大四曾在關西六大學聯盟春季賽出賽7場，其中有5場完投，更連兩場上演完封秀，其中一場還飆出15K，防禦率只有1.21，去年選秀會獲得火腿的青睞，在第8輪被挑中。

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北山亘基本季春訓從二軍出發，表現十分亮眼，在3日對戰養樂多的熱身賽中飆出生涯新高的156公里速球，單局飆出3K技驚四座，他在公辦熱身賽都以後援登板，出賽5場投6局，合計被敲3安無失分，累積13K，防禦率是完美的「0」。

日職兩聯盟將於3月25日開打，大部分的球隊都已經公布開幕戰先發投手，新庄剛志日前只表示，開季一軍的13名投手都有機會，外界原預估會是去年12勝的王牌投手上澤直之和新人球季10勝的伊藤大海，但新庄剛志卻做出跌破專家眼鏡的決定，指名由北山亘基來擔任，不過他很有可能會以「假先發」短局數為主，而他也成為自1956年火腿前身東映飛人隊的牧野伸之後，隊史再有大學畢業的新秀菜鳥年就擔任開幕戰先發投手的紀錄。

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