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網球》納達爾詭異傷勢出爐 挑戰第14座法網冠軍成疑

2022/03/23 11:17

西班牙「蠻牛」納達爾左側肋骨應力性骨折預計將缺席4到6週。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在印地安泉大師賽決賽被美國好手佛里茲（Taylor Fritz）直落二無緣奪冠，同時也被終止開季20連勝，近日美媒更指出納達爾的肋骨有骨折的情形，預計將缺席4到6週。

納達爾向媒體透露，自己從美國回到西班牙後進行檢查，發現左側肋骨應力性骨折，該傷勢是在準決賽對陣同胞阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）時出現，當時他並不清楚是什麼原因造成他的不適，僅表示在呼吸時很痛苦、非常不舒服。

納達爾說：「這壞消息不是我所預期，我很沮喪也很難過因為這出現在絕佳的開季之後。」、「我正在進入賽季最重要的部分，且感覺很好也有好結果。但還好我一直有著努力奮戰的靈魂，而我將會做的就是保持耐心，在康復後努力訓練。」

世界排名第三的納達爾，將要試著去拿下第14座法網冠軍，去年他在準決賽輸給了喬科維奇（Novak Djokovic），但目前來說，能否參加4月底的馬德里公開賽，還得端看他的復原狀況，而下個月的蒙特卡羅大師賽與巴塞隆納公開賽，納達爾應該都沒有辦法參加。

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