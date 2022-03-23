PLG》結合鳳山特色！鋼鐵人迷彩球衣曝光 進軍百貨專櫃

鋼鐵人推出新款球衣。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕P.LEAGUE+高雄鋼鐵人26、27日在高雄鳳山主場舉辦「鋼鐵雄心」主題週活動，結合鳳山有3所陸軍軍事院校與軍營的在地特色，搭配「鋼鐵新戰士-周儀翔」報到，所有球員將穿上由高雄在地設計師ERIKA手繪的「迷彩球衣」應戰，球衣上的球員名字也首度以中文名字亮相。

啦啦隊鋼鐵女神雅典娜也會換上迷彩版球衣熱舞應援，吉祥物艾恩則披上值星帶化身最萌「值星官」。3月26日開場表演邀請福誠高中熱舞社火辣開場，3月27日則是雄女帶來青春熱舞，帶給大家最有活力的不凡氣場。

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主題週場邊活動規劃一連串有趣的「新兵」闖關活動，邀請進場球迷一起DressCode，只要身上有迷彩成分或鋼鐵人服飾配件，可以獲得本週限定胸章。

「迷彩球衣」是鋼鐵人首度與高雄在地新銳設計師ERIKA合作，由ERIKA親自操刀手繪製作，結合鳳山3所陸軍軍事院校的在地特色，以及潮牌風格，推出這款迷彩版球衣，球衣上的球員名字也首度採用中文名字。

班尼特。（高雄鋼鐵人提供）

高雄鋼鐵人的主場位於有45年歷史的鳳山體育館，鋼鐵人球團希望以「鳳山在地」作為設計概念，提到鳳山的第一印象，不外乎是3所陸軍院校與營區，因此特別以迷彩作為球衣設計的主軸。

球迷版球衣的部分，推出隊長呂政儒、周儀翔、陳又瑋、班尼特等4人，除了在26、27日兩天鳳山主場可以購買之外，在高雄大立精品百貨的ERIKA專櫃也同步首賣，讓沒買到票進場的球迷也可以在百貨專櫃購買，這也是台灣職籃的球衣「首度」進軍百貨專櫃。

設計師ERIKA表示，她在與鋼鐵人球團溝通過程中，意外激盪出創意，將陸軍特有的坦克等元素融入迷彩球衣之中，她挑戰用鋼鐵人球隊的企業識別色系，加上坦客車等元素，手繪出獨一無二的迷彩風格，同時也在迷彩版球衣中重新解構高雄鋼鐵人的Logo，讓整體設計煥然一新。

設計師也特別手繪了2款限量的手繪明信片，慶祝剛投進生涯1000顆三分球的隊長呂政儒款與「台灣LBJ」周儀翔入團款，讓購買球衣與周邊商品的粉絲有機會可以收藏。

周儀翔。（高雄鋼鐵人提供）

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