MLB》差距1.1億！ 洋基恐與「法官」上法庭

洋基與賈吉未能於期限前達成共識，可能會進行薪資仲裁。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟薪資仲裁談判的最後期限，洋基隊與「法官」賈吉（Aaron Judge）未能達成合約共識，差距來到400萬美元（約新台幣1.1億），因此雙方可能得到薪資仲裁庭來決定新賽季賈吉的薪水。

根據美媒報導指出，洋基只願意給賈吉1700萬美元的薪水，而賈吉方則向洋基提出2100萬美元的年薪。

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不過雙方不一定真的得走到法庭談判，紐媒認為，洋基將在下個禮拜與賈吉討論延長合約一事，若雙方同意簽下新的合約，那麼一切就安然無恙，但走上法庭的話雙方的關係可能就會更加緊繃，因為屆時球團方將不斷點出球員的缺陷來壓低薪水。

由於賈吉已經表明不願意在開季後才談薪水，若雙方最終無法於開季前簽下延長合約，賈吉就會在本季成為自由球員。

除了賈吉可能需要打薪資仲裁外，其餘擁有薪資仲裁資格的洋基球員都在今天達成協議，明星重砲加洛（Joey Gallo）拿到1027.5萬美元、泰倫（Jameson Taillon）580萬美元、托瑞斯（Gleyber Torres）625萬美元、凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）470萬美元、霍梅斯（Clay Holmes）110萬美元，全部都是1年約。

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