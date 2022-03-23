晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

舉重》女神是我偶像！ 歐洲女將盛讚郭婞淳完美詮釋「毫不費力」

2022/03/23 12:53

郭婞淳。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕北愛爾蘭舉重女將Hannah Crymble在今年2022年英國錦標賽舉重女子59公斤項目拿下第4名，她日前受訪時透露，「舉重女神」郭婞淳是她的偶像，「她讓舉重看起來毫不費力。」

Hannah Crymble今年代表北愛爾蘭參加英國錦標賽舉重女子59公斤項目，以抓舉80公斤、挺舉96公斤，總計176公斤拿下第4名，三項都是個人生涯新高紀錄。Hannah Crymble近日受訪時表示，此次參賽目的是為了確保自己的積分，希望能取得今年7月大英國協運動會的參賽資格，也期待能夠如願參加歐洲盃舉重錦標賽。

Hannah Crymble也透露，自己的偶像是郭婞淳，因為她的舉重技巧十分高超，她讓她的每次舉重看起來都毫不費力的感覺。

郭婞淳去年囊括奧運和世錦賽的金牌，並保有59公斤級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤的3項世界紀錄，今年目標鎖定杭州亞運尋求衛冕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。