舉重》女神是我偶像！ 歐洲女將盛讚郭婞淳完美詮釋「毫不費力」

郭婞淳。(資料照,特派記者林正堃攝)





〔體育中心/綜合報導〕北愛爾蘭舉重女將Hannah Crymble在今年2022年英國錦標賽舉重女子59公斤項目拿下第4名,她日前受訪時透露,「舉重女神」郭婞淳是她的偶像,「她讓舉重看起來毫不費力。」

Hannah Crymble今年代表北愛爾蘭參加英國錦標賽舉重女子59公斤項目,以抓舉80公斤、挺舉96公斤,總計176公斤拿下第4名,三項都是個人生涯新高紀錄。Hannah Crymble近日受訪時表示,此次參賽目的是為了確保自己的積分,希望能取得今年7月大英國協運動會的參賽資格,也期待能夠如願參加歐洲盃舉重錦標賽。

Hannah Crymble也透露,自己的偶像是郭婞淳,因為她的舉重技巧十分高超,她讓她的每次舉重看起來都毫不費力的感覺。

郭婞淳去年囊括奧運和世錦賽的金牌,並保有59公斤級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤的3項世界紀錄,今年目標鎖定杭州亞運尋求衛冕。

