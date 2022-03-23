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PLG》兒童節萌翻勇士主場 貓貓蟲咖波聯名主題日

2022/03/23 12:31

兒童節萌翻勇士主場，貓蟲咖波聯名主題日。（球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北富邦勇士帶著連勝氣勢迎接四月，4月3、4日重返主場，適逢兒童節假期，首度與台灣原創IP角色貓貓蟲咖波（Bugcat Capoo）打造聯名主題日。肚子總是很餓的咖波，披上專屬的勇士火焱藍22（餓餓）號球衣，與隊友狗狗、兔兔、暴龍姐及烏龜組成先發五人，並由小雞擔任啦啦隊，萌翻勇士主場！

台北富邦勇士4月3日、4日主場，分別迎戰新竹街口攻城獅、高雄鋼鐵人，身披勇士22號的貓貓蟲咖波，號召所有大、小勇士們，一起全力為季後賽衝刺。療癒萌主「貓貓蟲咖波」由台灣漫畫家亞拉創作，首次跨足職業球隊，一連兩天的勇士主場賽事，球迷進場可分別兌換貓貓蟲咖波貼紙包和貓貓蟲咖波證件帶，限量贈品只送不賣。踏入勇士主場立即能見到聯盟主視覺牆，與貓貓蟲咖波拍照打卡區，搭配連串「小勇士出任務」攤位和中場活動，讓大朋友小朋友樂在其中之餘，只要順利闖關將有機會湊齊「咖波與他的朋友」聯名立牌組。

兩天的勇士主場不僅有精彩賽事和豐富活動，為發揮愛心、培養惜福愛物的精神，將設立「二手玩具義賣區」，募集勇士球員家中玩具、商品、服飾等兒童物品進行義賣。兩日所得將全數捐助給育幼院及弱勢團體，為需要幫助的孩童盡一份心力，一起保有童心未泯的正向力量。

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