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MLB》改披藍鳥球衣首秀 菊池雄星2局賞洋基4K（影音）

2022/03/23 13:48

〔體育中心／綜合報導〕日籍強投菊池雄星今天迎來熱身賽首度先發，他面對洋基主投2局飆4K沒被敲安，球隊也早早就給他火力支援，終場藍鳥9：2大勝洋基，菊池收下熱身賽首勝。

菊池雄星首打席面對瑞佐（Anthony Rizzo）投出保送，接著讓托瑞斯（Gleyber Torres）敲出滾地球形成野手選擇，隨後再讓下棒的英西亞提（Ender Inciarte）擊出滾地出局，在托瑞斯盜上二壘後，菊池馬上三振掉安度哈爾（Miguel Andujar）化解失分危機。

下個半局菊池雄星面對前洋基農場頭號大物佛羅里歐（Estevan Florial）、內野手拉薩（Jose Peraza）、33歲老將拉馬瑞（Ryan LaMarre），直接連飆3K，3上3下結束今天的投球任務。

菊池雄星轉戰藍鳥首場熱身賽先發好投。（美聯社）

藍鳥今天在首局就把洋基先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）打得七葷八素，單局敲出6支安打讓他失掉3分吞敗，4局洋基更因為失誤與葛里查克（Randal Grichuk）的滿貫砲單局狂失5分，全場洋基失掉9分，以2：9不敵藍鳥吞敗。

菊池雄星在去年季末拒絕自己1300萬美元的球員選擇權，最終獲得藍鳥3年3600萬美元的合約，新賽季將與貝里歐斯（Jose Berrios）、高斯曼（Kevin Gausman）、柳賢振、諾亞（Alek Manoah）組成先發輪值。

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