網球》上回離開打職業板球 球后巴蒂退休下一步？

巴蒂。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇世界球后巴蒂（Ash Barty）拋出震撼彈，年僅25歲就宣布退休，由於這位澳洲女將運動天賦十足，上回離開改打職業板球表現亮眼，回鍋網壇也未忘情拿手的高爾夫，未來去向備受各界矚目。

從小活潑好動的巴蒂，2011年以15歲稚齡贏得溫布頓青少年女單冠軍，這位天才少女轉戰職業不久，就自認遭遇瓶頸，2014年暫別網壇，甚至跨行改打板球，而且並非玩票性質，巴蒂很快一鳴驚人，獲得澳洲女子職業聯盟布里斯本熱火隊青睞，簽約網羅成為陣中主力，只是她仍難忘網球魅力，2016年2月又重拾球拍積極投入賽事，只花短短3年，就登上全球之巔。

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身高僅166公分的巴蒂，球路全方位彌補體型吃虧，加上反手切球堪稱一絕，現已贏得2019年法網、2021年溫網、今年澳網共3座大滿貫女單冠軍，紅土、草地、硬地3座不同場地通吃，原被看好一統女網當今亂世，成為美國傳奇老將小威（Serena William）之後的新天后，但連3季年終排名第1的她，突然再度急流勇退，足令球迷意外也感到惋惜。

其實從小打高爾夫的巴蒂，去年11月已與前職業高球選手基斯克（Garry Kissick）訂婚，並在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情休兵期間，於未婚夫所屬的當地高球俱樂部參賽，力退群雌贏得業餘女子組冠軍，因此各界免不了期待，今年4月24日才迎來26歲生日的女網球后，退休後下一步或許又在綠茵果嶺再創驚奇。

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