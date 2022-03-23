PLG》楊文科與「獅」同遊關西 學做藍染

新竹街口攻城獅隊球員跟縣長楊文科（前中）一起體驗藍染，創作專屬圖騰球衣。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／關西報導〕本週五、325是國內職籃球隊「新竹街口攻城獅」所辦的「客家主題日」，球團因以竹北為主場，入境隨俗藉著活動讓該隊球員們有機會更深入認識客家文化，不久前他們邀請縣長楊文科一起去關西體驗手做藍染，讓球員們的手暫時放下籃球、縣長也暫時放下手中公文，一起用藍染創造該隊球員的專屬圖騰球衣。

縣府表示，攻城「獅紫軍」結合藍染，在球員球衣的衣領、腰線以及球褲側邊創作專屬圖騰，非常有創意。

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未來攻城獅球團還將安排球員認養新竹縣偏鄉的學生籃球隊，透過義賣前述實戰後的藍染球衣為這些偏鄉籃球隊募款，還將替每個小球員準備1套結合校徽的攻城獅客家主題日球衣，以在地職業隊帶領新竹縣基層球隊的方式，協助新竹縣發展籃球運動。

縣長楊文科受邀後跟攻城獅球員們一起到關西鎮「大自在工作室」手做藍染。大家聽取製作藍染的植物原料、技法以及流程等解說後，各自拿起白色大方巾，搭配橡皮筋、彈珠、小木棍等工具又摺又綁，互相研究、討論各自想要創作的圖案，也輪流猜測實戰成果距離前述「揣摩」會距離多遠？現場輕鬆而熱鬧。

楊文科說，攻城獅球員們來自各地，幾乎沒有本地的客家人，不過球員們去年曾到新埔鎮做柿餅，這次再到關西鎮了解藍染製作過程，透過天然植物製作各樣的工藝品，讓球員們可以更體會到客家文化。

他說，關西有很多古蹟、歷史建築，也有仙草等知名客家美食，縣內其他鄉鎮也各具特色，四時都宜來竹縣作客，歡迎籃球運動迷們常來「白天遊新竹、晚上看球賽」。

攻城獅隊球員朱雲豪說，藍染對他來說是新奇的體驗，實作的過程中一心只希望自己的作品成果能跟掛在牆壁上展示的一樣美。

新竹縣長楊文科（中）跟著新竹街口攻城獅隊球員們一起動手做藍染。（記者黃美珠攝）

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