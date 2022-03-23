游泳》歐洲人不袖手旁觀！多國抵制兩俄參與世錦賽

游泳世界錦標賽因國際游泳總會想讓俄羅斯、白俄羅斯選手以個人名義參賽，導致歐洲各國杯葛抗議。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭，引發全球強力譴責，國際體壇更展開抵制，原本6月18日至 7月3日在布達佩斯登場的游泳世界錦標賽，也因國際游泳總會（FINA）想讓俄羅斯、白俄羅斯選手以個人名義參賽，導致歐洲各國杯葛抗議，如今已變數横生。

據《今日匈牙利》等歐洲外媒體報導，瑞士早在3月16日率先表態，若FINA允許兩俄選手參與，就退出今夏世錦賽，波蘭、德國游泳協會很快跟進，如今連北歐國家都發聲，包括丹麥、挪威、瑞典、芬蘭同樣聯合支持抵制，丹麥游泳協會主席約翰森（ Pia Johansen）代表發言：「FINA選擇溫和的中立立場，允許這兩國游泳選手獨立參賽，但這是不對的。情況很簡單，若不排除俄羅斯、白俄羅斯，丹麥將退賽。這是困難但必要的手段，當俄國向一個歐洲國家開戰，我們歐洲人不能袖手旁觀。」

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FINA已感受沉重壓力，近日可能得開會檢討相關決策，德國游泳協會主席特羅（Marco Troll）直言：「我們如此希望，一個團結的歐洲，將有足夠實力來改變FINA先前的態度。」

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