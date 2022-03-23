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PLG》揮別在CBA低潮 返台加盟鋼鐵人周儀翔直呼溫暖

2022/03/23 15:47

周儀翔加盟鋼鐵人。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅外球星「台灣LBJ」周儀翔近期返台加盟高雄鋼鐵人，今天舉行簽約、加盟記者會，他表示，心情相當興奮也有些緊張，對於週六將迎來返台首秀，他也希望能夠幫助球隊拿下重要勝利。

31歲的周儀翔過去在SBL時期曾帶領達欣拿下總冠軍，個人也在2016、2017年接連榮膺年度最有價值球員與入選年度第一隊，並在2017年赴CBA打拚。

周儀翔在轉戰CBA後角色改變，過去在達欣時期有無限開火權，但赴中國之後以角色球員為主，這季在北京首鋼未獲得重用，僅出賽7場進帳0.6籃板、0.9助攻。

周儀翔加盟鋼鐵人。（記者林正堃攝）

確定回到台灣球隊，周儀翔的一舉一動成為焦點，他說：「在那邊有段時間不太順遂，回到家鄉打球感覺特別溫暖，最近也發現球迷會在網路上討論我和鋼鐵人，激勵我要更努力，帶球隊打出好成績。」

周儀翔也坦言，近幾年自己的表現確實不值得被關注，但還是有球迷記得他，讓他有信心回到台灣後可以展現出過去的球風，「這次回來很像之前剛從美國返台加盟達欣，有似曾相似的感覺。」

周儀翔家人現身加盟儀式。（記者林正堃攝）

返台加盟鋼鐵人，周儀翔透露，已先和隊長呂政儒交流，對方也給他不少信心，他開玩笑說：「政儒哥要我把以前怎麼『粗』他的，就這樣『粗下去』就好了。」

近期鋼鐵人陷入8連敗低潮，3月26日即將迎來返台首秀，周儀翔表示，已經很久沒在台灣打球，希望能夠幫助球隊拿下重要的一勝。

周儀翔加盟鋼鐵人。（記者林正堃攝）

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