SBL》娶某前生子後 九太杰倫再獲單週最佳

九太洋將杰倫再獲單週最佳球員。（籃協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕 第19屆SBL第8週最佳球員，由高雄九太科技洋將杰倫再度獲此殊榮，上週他出賽三場，繳出場均23分、16籃板、3助攻、1抄截、2阻攻的全能表現，帶領團隊延續4連勝，儘管週日敗給裕隆納智捷，九太仍以9勝10敗穩居聯盟第3。

杰倫多喜臨門，挾帶先前絕佳狀態，3場連續繳出得分、籃板雙十演出，其中17日對台灣銀行更締造30分、21籃板的驚人數據。除了臨場好表現幫助球隊搶勝、獲選單週最佳球員，上週他家中還迎來新成員，歡喜當爸爸的杰倫說：「很開心個人表現能被大家認可，更重要的是幫助球隊打出連勝高潮，並且迎接小朋友誕生。」自我要求高、積極配合團隊訓練的杰倫，也強調家人是他打拚的最佳動力，「我努力不懈都是為了家庭和親人，目前心情平靜也很喜樂，希望能為球隊帶來更多勝場，持續修正錯誤、不斷進步，將一切榮耀和讚美歸於上帝。」

請繼續往下閱讀...

九太總教練徐仲毅表示，希望不論連勝，或者連敗，都要保持好的休息室氣氛，「其實球隊在戰術跟打法沒做什麼改變，補進威金斯讓我們攻守轉換更順暢，希望保持健康，每場全力搶勝，取得好名次晉級季後賽。」

九太洋將杰倫再獲單週最佳球員。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法