中職》暫居熱身賽最速男 2名年少火球男有相同遺憾

悍將曾峻岳（左）、統一劉予承（右）。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職公辦熱身賽打到第5天，有5名土投最快球速突破150公里，其中年僅20歲的2名火球男曾峻岳、劉予承已催到152公里，暫為公辦熱身賽最速男，兩人都展現強大的奪三振功力。

獅隊火球男劉予承目前在公辦熱身賽測試佈局投手角色，在19日初亮相後援1.1局就飆出平生涯紀錄的152公里，面對4名打者飆出3次三振，沒被敲安；富邦悍將新人王曾峻岳也不退讓，昨天初登板投1局，猛飆3次三振，最速同為152公里。

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2名火球男有個共通點，同為錯過2019年U18世界盃台灣冠軍隊的遺珠，曾峻岳當年入選培訓名單，沒進最終正式名單；劉予承雖然沒有入選培訓名單，但在台美U18青棒交流賽時，以投手身份支援，且表現搶眼，後來他也不諱言，台美交流賽的表現促使他參加選秀，今年可望接棒曾峻岳，挑戰新人王。

公辦熱身賽突破150公里球速還有樂天桃猿朱俊祥、味全龍陳冠偉，兩人都是球隊終結者候選，若在公辦熱身賽穩定演出，都有機會升任終結者。

公辦熱身賽突破150公里土投

富邦悍將 曾峻岳 152

統一獅 劉予承 152

樂天桃猿 朱俊祥 151

統一獅 胡智為 151

味全龍 陳冠偉 150

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