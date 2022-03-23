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PLG》MVP聯手出擊！呂政儒盼周儀翔再現招牌「坦克切」

2022/03/23 16:20

周儀翔。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣LBJ」周儀翔近期返台加入高雄鋼鐵人，週六將披上6號球衣正式亮相。鋼鐵人隊長呂政儒表示，這是鋼鐵人完全體，期盼周儀翔的加入能幫助球隊衝擊更好的名次，雖然現階段要挑戰季後賽有難度，但大家並未放棄，仍會繼續努力。

近期鋼鐵人陷入8連敗，如今迎來周儀翔加盟，讓呂政儒抱有相當高的期待，他笑說：「知道他加入後，心情當然很開心，除了能解決人手不足的問題，同時他是很強大的戰力，我也不用像以前在SBL的時候被他『粗來粗去』，現在輪到我的隊友去『粗』別人。」

周儀翔曾在2016、17年榮膺SBL的MVP，呂政儒則是2018年獲獎，兩人將聯手出擊，讓外界相當期待。呂政儒透露，過去和周儀翔曾在國家隊合作，對他的印象是球風強硬還有「坦克切」，打球很有衝勁。呂政儒鼓勵周儀翔，希望他能夠不要去想過去在CBA打球的情況，回到台灣後重新開始，把過去的信心打出來。

鋼鐵人近期因為戰績不佳，換掉外籍教練貝瑞，現階段改由助理教練洪啟超接手，呂政儒透露，球隊氣氛其實沒有太多問題，這也是職業賽會面臨的狀況，「今天換教練，明天可能是我也不一定，無論如何就是要繼續精進，做好自己的事情。」

呂政儒。（記者林正堃攝）

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