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中職》隊史最高調幅！ 衛冕軍中信兄弟調薪結果出爐

2022/03/23 16:31

中信兄弟去年度奪得中華職棒年度總冠軍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟去年度奪得中華職棒年度總冠軍，球團今日（23日）公佈球員調薪結果，全隊調薪幅度超過7%，為隊史最高調幅。中信兄弟球團表示，感謝球員們的堅持與努力，也期盼能激勵球員繼續朝連霸之路邁進。

去年整季幾乎都在一軍的主力陣容調薪幅度可觀，上次調幅120%全隊最高的「最年輕老將」江坤宇，整季表現依舊穩定令人安心，包辦了游擊手金手套及最佳十人獎項，今年月薪由22萬調升至32萬，調幅45%。

拿下一壘手金手套獎項的許基宏，球團給予複數年約肯定，今年月薪也由28.5萬調升至40萬，調幅40%；高中畢業即加盟兄弟，今年即將邁入第10個球季的重砲陳子豪，球團也給予3年複數年合約，今年月薪由33萬調升至45萬，調幅36%，接下來兩年月薪則是55、60萬；去年拿下總冠軍系列賽MVP以及金手套外野手獎項的詹子賢，月薪由45萬調升至55萬，調幅22%。捕手高宇杰月薪由16萬調升至24萬，調幅50%則為野手最高。

小幅調薪部份，潘志芳月薪由14萬調升至17萬，調幅21%；陳家駒月薪由21萬調升至25萬，調幅19%；陳文杰月薪由13萬調升至15萬，調幅15%；岳東華月薪由20萬調升至22萬，調幅10%。

投手方面，終結者李振昌一直是牛棚倚賴的投手，加盟時球團給予3.5複數年約肯定，去年月薪70萬元，今年球團再度給予3年合約肯定，月薪80萬元，為全隊最高薪選手；去年以27次中繼成功，拿下中繼王二連霸的吳俊偉，月薪由20萬調升至30萬，調幅50%；去年用開季以來最長31.2局無責失分表現，刷新中職紀錄，也拿下東山再起獎項的官大元，球團給予2年複數年合約肯定，今年月薪由16萬調升至24萬，調幅也是50%，明年月薪則是27萬。

去年為球隊拿下12場勝投的鄭凱文，球團也給予2年複數年合約肯定，今年月薪由60萬調升至68萬，調幅13%，明年月薪則是73萬。牛棚主力部份，蔡齊哲月薪由15萬調升至25萬，調幅66%為此次調薪幅度最高選手。謝榮豪月薪由15.5萬調升至22.5萬，調幅45%。

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