NBA》全場狂噓沒在怕 紐約公敵楊恩這麼說

T.楊恩。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕把全場一面倒的瘋狂噓聲當成喝采，老鷹少主T.楊恩（Trae Young）繼去年季後賽首輪率隊洶汰老冤家尼克後，再度赴麥迪遜廣場花園強勢踢館，狂轟全場最高45分，外加8助攻，賽後這位23歲明星控衛還自嘲：「老早習慣這種聲量了。」

老鷹去年東部季後賽首輪5戰出線，當時T.楊恩淪為「紐約公敵」，無視爆滿球迷嘲諷挑釁，還在場中公開向現場觀眾鞠躬致意。本季因聯盟健康安全協議，T.楊恩缺席耶誕節對決，如今舊地重遊，除了尼克頭號鐵粉、知名導演史派克.李（Spike Lee）溫情擁抱，全場幾乎都充滿敵意，只要他持球就猛噓怒噴，賽後被問及，坐前排的其餘粉絲對他喊聲說話，是否有如史派克.李表達尊重？自認為大反派的T.楊恩搞笑回應：「哦，當然，他們總是這樣，不是嗎？」

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老鷹克服第4節雙位數落後，以及客場絕對劣勢，T.楊恩與後衛隊友波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）合作無間，聯手上演驚天逆轉秀，「今晚我們只能靠自己，在場上有所表現、拚出能量，來與這一切對抗。」T.楊恩也強調，若全隊每場都保持這種堅強心態，接下來仍大有可為，「我們會給自己獲勝的機會！」老鷹戰績36勝36負，東部暫居第10，還有望在季後賽附加賽卡位。

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