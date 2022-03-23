PLG》周儀翔球場經驗值無價 陳又瑋最想向他學這些事

周儀翔（左）、陳又瑋。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣LBJ」周儀翔返台加入高雄鋼鐵人，鋼鐵人陣中菜鳥後衛陳又瑋對於能和周儀翔合作相當期待，期盼從交流當中學習經驗，一起幫助球隊成長。

22歲的陳又瑋透露，自己從國中時期開始看周儀翔打球，「他的球風攻擊性很強，能夠切入也能投三分球，非常全面。」他坦言，從未想過能和周儀翔合作，兩人也未曾實際在球場上搭配，他開玩笑說：「我們只有一起在全運新北市的群組裡。」

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不過，陳又瑋對於周儀翔加入相當期待，「可以從翔哥身上學到很多東西，尤其他在CBA打過球，經驗很豐富。」陳又瑋提到，這季在PLG不時得和洋將對位，但防守沒辦法做得很好，希望能向周儀翔請益，「翔哥在CBA碰過很多外援，想請教他防守上的問題。」

鋼鐵人在7連敗後，主帥貝瑞遭到撤換，陳又瑋認為，球員的工作是要把球打好，教練團的更動不是他們能控制的事情，但球員的表現才是決定球隊戰績好壞的關鍵，「翔哥加入後，現階段算是球隊的完全體，雖然這季要拚進季後賽是有點壓力，但也不是不可能，得看球隊磨合的速度。」

陳又瑋出身名門球隊，高中就讀南山高中、大學則是台灣師大，皆為學生聯賽的常勝軍，連敗這件事很難和他畫上等號。但投入職籃首季卻面臨球隊苦吞8連敗的情況，他說：「打球這麼久了，其實勝負不會看得這麼重，我比較在意自己在場上能怎麼幫助球隊，讓這個團隊更好。」但他也提到，球隊陷入連敗，身為球隊的控球，勢必有很大的責任，也希望能把團隊帶領得更好。

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