晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》周儀翔球場經驗值無價 陳又瑋最想向他學這些事

2022/03/23 17:30

周儀翔（左）、陳又瑋。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「台灣LBJ」周儀翔返台加入高雄鋼鐵人，鋼鐵人陣中菜鳥後衛陳又瑋對於能和周儀翔合作相當期待，期盼從交流當中學習經驗，一起幫助球隊成長。

22歲的陳又瑋透露，自己從國中時期開始看周儀翔打球，「他的球風攻擊性很強，能夠切入也能投三分球，非常全面。」他坦言，從未想過能和周儀翔合作，兩人也未曾實際在球場上搭配，他開玩笑說：「我們只有一起在全運新北市的群組裡。」

不過，陳又瑋對於周儀翔加入相當期待，「可以從翔哥身上學到很多東西，尤其他在CBA打過球，經驗很豐富。」陳又瑋提到，這季在PLG不時得和洋將對位，但防守沒辦法做得很好，希望能向周儀翔請益，「翔哥在CBA碰過很多外援，想請教他防守上的問題。」

鋼鐵人在7連敗後，主帥貝瑞遭到撤換，陳又瑋認為，球員的工作是要把球打好，教練團的更動不是他們能控制的事情，但球員的表現才是決定球隊戰績好壞的關鍵，「翔哥加入後，現階段算是球隊的完全體，雖然這季要拚進季後賽是有點壓力，但也不是不可能，得看球隊磨合的速度。」

陳又瑋出身名門球隊，高中就讀南山高中、大學則是台灣師大，皆為學生聯賽的常勝軍，連敗這件事很難和他畫上等號。但投入職籃首季卻面臨球隊苦吞8連敗的情況，他說：「打球這麼久了，其實勝負不會看得這麼重，我比較在意自己在場上能怎麼幫助球隊，讓這個團隊更好。」但他也提到，球隊陷入連敗，身為球隊的控球，勢必有很大的責任，也希望能把團隊帶領得更好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。